Sole e caldo in Sicilia nel primo weekend di zona gialla: la temperatura toccherà i 30 gradi

L’anticiclone africano sta scaldando i motori e si appresta a invadere buona parte d’Italia a partire dal weekend.

Redazione

21 Maggio 2021 08:11

In arrivo un weekend di sole e caldo in Sicilia. Il primo fine settimana in zona gialla sarà quindi all'insegna del bel tempo, con temperature in aumento fino a 30 gradi. E con in vista una nuova settimana, la prossima, che sarà ancora più calda. L’anticiclone africano sta infatti scaldando i motori e si appresta a invadere buona parte d’Italia a partire dal weekend. Come anticipato dai meteorologi di 3bMeteo, a Palermo, domani e domenica la temperatura sfiorerà i 30°C durante le ore diurne, in particolare nel primo pomeriggio. A Catania, domenica la colonnina di mercurio addirittura supererà i 30 gradi, raggiungendo i 31-32 °C.

Da domenica l’alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà a salire verso l’Italia e a influenzare il Sud. La prossima settimana, Sud e Isole maggiori, saranno sottoposti "ad una rimonta anticiclonica sub tropicale con temperature in aumento per l'arrivo di aria piuttosto calda dal Nord Africa", spiega 3Bmeteo.(Gds.it)



