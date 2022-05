Attualita 312

Sole, afa e caldo estivo nel fine settimana: da martedì arriverà la pioggia

Da martedì tempo molto instabile da nord a sud almeno fino a venerdì prossimo

Redazione

Sole, afa e caldo estivo, con temperature ben al di sopra della media stagionale: fine settimana rovente, in Italia, con l’anticiclone «Hannibal» a piena potenza. Poi da martedì prossimo potrebbero ribaltarsi le condizioni meteo con l’ingresso di una perturbazione atlantica che porterà temporali sparsi e tempo instabile da nord a sud. Queste le previsioni degli esperti del sito «Il Meteo.it».

«Mentre sull'Italia è presente un’onda anticiclonica, ad est avviene l’opposto - spiega il metereologo Mattia Gussoni - con una discesa di aria polare che sta mantenendo valori decisamente sotto la media in Turchia, Ucraina e localmente in Grecia. Un’altra ondulazione 'freddà si sta preparando dall’Atlantico a scendere verso il Portogallo e potrebbe attivare la prossima settimana un drastico cambiamento anche sull'Italia: introduciamo la 'Goccia Freddà, da martedì sull'Italia - continua l’esperto de «Il Meteo.it» - potrebbe arrivare un nucleo di aria polare in discesa dal nord-ovest europeo con temporali anche forti e un calo delle temperature. Inizialmente la 'Goccia Fredda o Cut-Off', si tratta infatti - conclude - di un’area depressionaria che potrebbe isolarsi sul Mediterraneo, colpirà il nord per poi portarsi verso il centro-sud da mercoledì». Da martedì possibile ingresso di una perturbazione atlantica al nord con temporali sparsi, in seguito isolamento di una depressione chiusa in quota ("Goccia Fredda o Cut-Off") con tempo molto instabile da nord a sud almeno fino a venerdì prossimo.(Gds.it)



