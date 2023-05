Cronaca 307

Soci dell'associazione nazione vigili del fuoco di Caltanissetta a San Cataldo per una iniziativa speciale

Incontro presso la società Cesare Battisti per parlare dei pericoli domestici

Redazione

Una delegazione di Caltanissetta dei soci dell'Associazione nazionale vigili del fuoco ha partecipato ad un incontro presso la società Cesare Battisti di San Cataldo per illustrare e commentare i pericoli domestici. A rispondere all'invito del presidente Aldo Saetta sono stati Natale Collacchi, Francesco Bunoni, Biagio Cassetti. Michele Latragna, Raimondo Caruso, Paolo D'Agostino, Stefano Brucato, Giuseppe Lo Cascio

All'incontro è intervenuto il Funzionario Franco Turco - accompagnato dal collega Giuseppe Bosco, in rappresentanza del Comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta ing. Salvatore Rizzo - che ha rivolto un vivo compiacimento per l'iniziativa. Numerosi i soci della Battisti intervenuti per ascoltare i consigli di sicurezza. L'uditorio ha partecipato attivamente rivolgendo domande sui comportamenti da adottare per evitare i pericoli domestici.

Al termine dell'incontro il Presidente Saetta ha voluto ringraziare tutti esprimendo il proprio compiacimento, formulando l'augurio che possano svolgersi ulteriori incontri. Natale Collacchi, presidente dell'Associazione dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, ha ringraziato tutti i convenuti e si è complimentato con gli ascoltatori che hanno manifestato grande interesse.



