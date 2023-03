Cronaca 243

Soccorsi in mare, Alarm Phone: persi contatti con barchino alla deriva con 47 persone

Alarm Phone riferisce che la guardia costiera libica ha detto che "le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione"

Redazione

12 Marzo 2023 08:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/soccorsi-in-mare-alarm-phone-persi-contatti-con-barchino-alla-deriva-con-47-persone Copia Link Condividi Notizia

«Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati». Lo scrive nella notte Alarm Phone, ong creata da una rete di attivisti per allertare i soccorsi in mare, a proposito dell’imbarcazione alla deriva da ieri tra le onde nel Mediterraneo centrale. Alarm Phone riferisce che la guardia costiera libica ha detto che «le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone - sottolinea l’ong - devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora».



«Abbiamo perso i contatti con le 47 persone e siamo molto preoccupati». Lo scrive nella notte Alarm Phone, ong creata da una rete di attivisti per allertare i soccorsi in mare, a proposito dell'imbarcazione alla deriva da ieri tra le onde nel Mediterraneo centrale. Alarm Phone riferisce che la guardia costiera libica ha detto che «le autorità italiane avrebbero coordinato i soccorsi ma non danno alcuna informazione. Le persone - sottolinea l'ong - devono essere salvate e portate in salvo in Europa ora».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare