Attualita 30

Villalba, Giuseppe Lo Dato nominato responsabile del comparto forestale dello Snalv Confsal

Prosegue, così, l’impegno sul territorio nisseno e non solo, volto al potenziamento dello Snalv Confsal

Redazione

24 Luglio 2021 20:18

Giuseppe Lo Dato è stato designato nuovo responsabile comunale per il comparto forestale dello Snalv Confsal. Si tratta di una designazione che si colloca nel quadro della incentivazione dell’azione sindacale finalizzata alla promozione della rappresentanza in un comparto assai importante nel panorama isolano. Prosegue, così, l’impegno sul territorio nisseno e non solo, volto al potenziamento dello Snalv Confsal, con l’avvio di un importante lavoro di associazionismo e rappresentatività nel comparto dei Forestali e nel mondo del lavoro. Giuseppe Lo Dato rappresenterà, certamente, una risorsa essenziale perché soggetto apprezzato e conosciuto nel suo paese di origine, Villalba appunto, e per la sua lunga militanza nelle fila dello Snalv, nonché, per il suo riconosciuto impegno in favore dei lavoratori e delle fasce più deboli. Snalv Confsal - Comparto Forestali esprime soddisfazione per l’adesione del Collega Forestale, che, da sempre, si è occupato del settore dei Forestali e che, proprio nelle ultime settimane, ha deciso, con convinzione, di occuparsi, con specifico incarico del settore.

La nomina di Lo Dato è un grande riconoscimento dello Snalv per la sua scelta coraggiosa e per la sua condivisione dell’azione politica sin qui condotta dal Sindacato di appartenenza, della quale, ne condivide le finalità di tutela dei diritti di una categoria al servizio della collettività.Il percorso che vede la nomina di Lo Dato prosegue per l’attualizzazione di scelte politico-sindacali ed organizzative volte a stimolare il dibattito in ordine a temi sociali ed occupazionali di grande importanza. Ne da notizia il segretario Manuel Bonaffini



