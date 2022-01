Attualita 285

Snalv Confsal Caltanissetta, Giuseppe Difrancesco nuovo dirigente sindacale

Si occuperà del comparto del sociale e di quello dell’igiene ambientale

Redazione

Giuseppe Difrancesco è il nuovo Dirigente Sindacale dello Snalv Confsal di Agrigento-Caltanissetta-Enna. Difrancesco si occuperà del comparto del sociale e di quello dell’igiene ambientale. La designazione si colloca nel quadro della incentivazione dell’azione sindacale finalizzata alla promozione della rappresentanza in un comparto assai importante nel panorama isolano e provinciale. Prosegue, così, l’impegno sul territorio nisseno e non solo, volto al potenziamento dello Snalv Confsal, con l’avvio di un importante lavoro di associazionismo e rappresentatività nel mondo del lavoro. Difrancesco rappresenterà, certamente, una risorsa essenziale perché giovane e certamente capace di attrarre nuovo interesse verso la sigla di appartenenza.

Lo Snalv Confsal esprime soddisfazione per l’adesione di Difrancesco che, proprio nelle ultime settimane, ha deciso, con convinzione, di occuparsi, con specifico incarico del settore. Il percorso che vede la nomina di Difrancesco si colloca, anche esso, nel quadro di una attualizzazione di scelte politico-sindacali ed organizzative, volte a stimolare il dibattito in ordine a temi sociali ed occupazionali di grande importanza. Ne dà notizia il segretario territoriale Ag-CL-En, Manuel Bonaffini.



