Smaltimento illecito e combustione rifiuti, il sindaco di Gela ringrazia polizia e procura: "Chi compie questi reati ci intossica con fumi ed esalazioni nocive"

Per il primo cittadino la misura è colma: "Confido pienamente negli inquirenti e nella magistratura, e continuerò a seguire con attenzione e da vicino l’evolversi della vicenda"

Redazione

Grazie alle indagini coordinate dalla Procura, si fa man mano più chiaro il quadro, estremamente grave, dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi nel nostro territorio. Dopo quella dei giorni scorsi, oggi un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di nuove misure cautelari nei confronti di persone coinvolte a vario titolo nelle attività di smaltimento non solo di plastica ma anche di materiale ferroso. Tutto veniva accatastato e dato alle fiamme in un’area rurale di contrada Passo di Piazza, con danni all’ambiente e alla salute indicibili ed incalcolabili.

L’aria è resa quotidianamente irrespirabile dalle fumarole e le conseguenze di questi eco reati a lungo andare sono devastanti, sotto tutti i punti di vista. Il grido che si alza dalla collettività, non solo gelese, è forte. La misura è colma, è un fenomeno che va arginato e sconfitto, e i cosiddetti “padroncini” vanno individuati e assicurati alla giustizia.

Per questo, nel complimentarmi ancora una volta con le forze dell’ordine e con i PM per il modo in cui stanno portando avanti le indagini, smantellando pian piano questa rete criminale che inquina e distrugge, voglio ringraziarli a nome di tutti. A nome di chi ama il territorio nel quale viviamo e si spende per la sua tutela, promozione e valorizzazione; a nome di adulti e bambini che non ne possono più di aprire le finestre e di intossicarsi con fumi ed esalazione tossiche e nocive. Confido pienamente negli inquirenti e nella magistratura, e continuerò a seguire con attenzione e da vicino l’evolversi della vicenda.

Il Sindaco Lucio Greco



