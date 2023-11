Attualita 1003

Sit-in di Cgil e Uil davanti la prefettura di Caltanissetta, lavoratori della scuola e del pubblico impiego contro la finanziaria del Governo

Una delegazione della rappresentanza sindacale è stata ricevuta negli uffici di viale Regina Margherita

Redazione

Oggi sit-in di Cgil e Uil davanti alla Prefettura di Caltanissetta. Hanno manifestato i lavoratori del Pubblico Impiego, della Scuola e dei Multiservizi che hanno partecipato alla prima giornata di sciopero proclamato da Cgil e Uil contro la Finanziaria del Governo.

Una delegazione formata dalla segretaria provinciale della Cgil, Rosanna Moncada, il segretario della Uil Sicilia Salvatore Guttilla, insieme ad Alessandro La Marca (Sanità Cgil) Riccardo Lo Iacono ( Filcams Cgil) Uil Fpl Lino Salanitro, Uilpa Maurizio Giunta è stata accolta in Prefettura per rappresentare le ragioni dello sciopero. “Questo sciopero - spiega La Marca - vuole parlare alle persone alle lavoratrici ai lavoratori ai pensionati e ai giovani contro le politiche economiche del Governo, a partire dalla legge di bilancio ; si continuano ad ignorare i bisogni reali del Paese con tagli alla spesa sociale e ricadute pesantissime su lavoro e pensioni oltre che su servizi fondamentali come Sanità e Scuola".



