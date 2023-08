Cronaca 1131

Sit-in dei dipendenti Dusty a Caltanissetta contro l'utilizzo del braccialetto elettronico

Il sindacato Lisci chiede al sindaco e all'assessore pieno sostegno ritengono la scelta disumana

Redazione

04 Agosto 2023 17:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sit-in-dei-dipendenti-dusty-a-caltanissetta-contro-lutilizzo-del-braccialetto-elettronico Copia Link Condividi Notizia

La Segreteria Generale Provinciale del LISCI (Libero Indipendente Sindacato Confederale Italiano) rappresentata da Lorenzo Petix, prende atto della massiccia partecipazione e riuscita del sit-in di questa mattina avanti i cancelli del Cantiere DUSTY di Caltanissetta (Zona Industriale), ove i numerosi Lavoratori hanno protestato per ribadire il loro no all’uso del braccialetto elettronico, in antitesi alla decisione della Dusty di farlo utilizzare agli Operatori Ecologici addetti ai Servizi di Raccolta, Braccialetto elettronico tag rfid, messo al bando dal Garante della Privacy.

Il Lisci spera che l’incontro programmato per lunedì prossimo 7 agosto tra l’Assessore Frangiamone ed i rappresentanti della Dusty, dia ragionevolmente la saggia decisione di recedere da questa incresciosa e folle idea di controllo verso i Lavoratori che tramite il Braccialetto Elettronico intacca la privacy degli addetti. I Lavoratori sono da sempre sorvegliati dai preposti sorveglianti della Dusty, poi da parte dei Vigili Urbani e dalla utenza stessa, come Rappresentanti dei Lavoratori non comprendiamo questo accanimento verso gli Operatori Ecologici.

Il LISCI chiede pubblicamente tramite gli organi di stampa sia al Sindaco Gambino e sia all’Assessore Frangiamone pieno sostegno verso la DUSTY, perché tale uso renderebbe disumano il Lavoro prestato dai Lavoratori che operano nell'igiene ambientale.



La Segreteria Generale Provinciale del LISCI (Libero Indipendente Sindacato Confederale Italiano) rappresentata da Lorenzo Petix, prende atto della massiccia partecipazione e riuscita del sit-in di questa mattina avanti i cancelli del Cantiere DUSTY di Caltanissetta (Zona Industriale), ove i numerosi Lavoratori hanno protestato per ribadire il loro no all'uso del braccialetto elettronico, in antitesi alla decisione della Dusty di farlo utilizzare agli Operatori Ecologici addetti ai Servizi di Raccolta, Braccialetto elettronico tag rfid, messo al bando dal Garante della Privacy. Il Lisci spera che l'incontro programmato per lunedì prossimo 7 agosto tra l'Assessore Frangiamone ed i rappresentanti della Dusty, dia ragionevolmente la saggia decisione di recedere da questa incresciosa e folle idea di controllo verso i Lavoratori che tramite il Braccialetto Elettronico intacca la privacy degli addetti. I Lavoratori sono da sempre sorvegliati dai preposti sorveglianti della Dusty, poi da parte dei Vigili Urbani e dalla utenza stessa, come Rappresentanti dei Lavoratori non comprendiamo questo accanimento verso gli Operatori Ecologici. Il LISCI chiede pubblicamente tramite gli organi di stampa sia al Sindaco Gambino e sia all'Assessore Frangiamone pieno sostegno verso la DUSTY, perché tale uso renderebbe disumano il Lavoro prestato dai Lavoratori che operano nell'igiene ambientale.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare