Sit-in davanti la Prefettura contro le esecuzioni capitali in Iran. Cooperativa Etnos c'è

Il presidente Ruvolo: "Esserci è per noi un dovere civile, sociale, morale e soprattutto umanitario"

Redazione

Oggi, 20 gennaio, alle ore 16:30, in viale Regina Margherita un sit-in davanti la Prefettura per protestare contro le esecuzioni capitali in Iran. La cooperativa Etnos c'è. C'è e vuole essere al fianco delle oltre venti associazioni e civili che hanno sottoscritto l'appello, e continuano ad attuare azioni di solidarietà e manifestazioni contro il regime degli ayatollah, per commemorare l'ingiusta morte di Masha Amina, uccisa quattro mesi fa, a soli ventidue anni, dalla polizia morale di Teheran solo per aver indossato "abiti inappropriati". "Esserci è per noi - dice Fabio Ruvolo, presidente di Cooperativa Etnos - un dovere civile, sociale, morale e soprattutto umanitario".

