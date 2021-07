Politica 250

Sit-in a Timpazzo, il sindaco di Gela: "Con la Srr fissati limiti quantitativi e temporali"

Il sindaco Lucio Greco, ritorna sul compromesso raggiunto con i sindaci della Srr e sostiene che si tratta di un buon risultato

Redazione

09 Luglio 2021 20:58

"Ho sempre dichiarato, e i comunicati ne fanno fede, che non mi sarei opposto al principio di solidarietà, ma non avrei mai accettato che a Timpazzo venissero conferite 950 tonnellate di rifiuti al giorno, cioè più del doppio rispetto alle 450 tonnellate autorizzate dall'AIA. Avevo anche auspicato che si trovassero il giusto equilibrio e la giusta soluzione al problema, evitando, in ogni caso, che il mio territorio subisse un ulteriore inquinamento tale da pregiudicarne il futuro agricolo e ambientale". E' quanto afferma il sindaco di Gela Lucio Greco, dopo il sit in svoltosi ieri nella discarica di Timpazzo. "La mia posizione era dettata dall'obbligo, in qualità di Sindaco, di rappresentare indirizzi e orientamenti della collettività.Diventava il mio un obbligo morale, oltre che politico, nei confronti di una popolazione che ha visto il proprio territorio devastato da un inquinamento che ha pochi eguali nel resto della Nazione. Per questo, non ho esitato ad organizzare una manifestazione di protesta, decisione sicuramente eclatante ma utile per incanalare la questione nella giusta direzione. Non c'è stata in me alcuna finalità di natura politica, non ho mai pensato a nessun tipo di interessi e vantaggi partitici, ma ho agito solo nell'interesse della città.

Non voglio stigmatizzare il comportamento di molti partiti che hanno cercato di politicizzare la questione. So bene che tutto ciò fa parte della dialettica politica, ma so altrettanto bene che un conto è stare all'opposizione, un conto è stare in maggioranza. Nel corso dell'assemblea della SRR di ieri si è raggiunto un onorevole compromesso, con l'approvazione all'unanimità di una mia proposta che riduce i quantitativi da conferire a Timpazzo e ne stabilisce i limiti temporali. E' un risultato che giudico equo, e che mi permetterà di stabilire rapporti non conflittuali con i rappresentanti istituzionali a vario livello e mi consentirà di dedicarmi agli altri problemi che premono sul nostro territorio.



