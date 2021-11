Cronaca 471

Sistema Saguto, la condanna per il giudice Fabio Licata diventa definitiva

Licata, trasferito per incompatibilità ambientale nel frattempo a Patti, è stato condannato per falso materiale

Redazione

24 Novembre 2021 20:05 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sistema-saguto-diventa-definitiva-la-condanna-per-il-giudice-fabio-licata Copia Link Condividi Notizia

Col rigetto da parte della Cassazione del ricorso della difesa, diventa definitiva la condanna a 2 anni e 4 mesi inflitta in appello all’ex giudice delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo Fabio Licata. Licata, trasferito per incompatibilità ambientale nel frattempo a Patti, è stato condannato per falso materiale.

Il giudice era stato coinvolto nell’inchiesta sugli illeciti nella gestione delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo costata la condanna per corruzione e la radiazione dalla magistratura all’ex presidente Silvana Saguto.

La procura di Caltanissetta gli aveva contestato i reati di falso materiale, abuso d’ufficio e violazione del segreto istruttorio. Solo l’accusa di falso ha retto. Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe siglato con la firma della Saguto tre provvedimenti giudiziari.



Col rigetto da parte della Cassazione del ricorso della difesa, diventa definitiva la condanna a 2 anni e 4 mesi inflitta in appello all'ex giudice delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo Fabio Licata. Licata, trasferito per incompatibilità ambientale nel frattempo a Patti, è stato condannato per falso materiale.

Il giudice era stato coinvolto nell'inchiesta sugli illeciti nella gestione delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo costata la condanna per corruzione e la radiazione dalla magistratura all'ex presidente Silvana Saguto.

La procura di Caltanissetta gli aveva contestato i reati di falso materiale, abuso d'ufficio e violazione del segreto istruttorio. Solo l'accusa di falso ha retto. Secondo l'accusa, il magistrato avrebbe siglato con la firma della Saguto tre provvedimenti giudiziari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare