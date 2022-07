Cronaca 1217

Sistema Montante, condannati dovranno pagare 30mila euro al Comune di Caltanissetta

L'avvocato Raffaele Palermo (nella foto): "Confermato il diritto dell'ente ad essere risarcito per i danni subiti per oltre un decennio"

Redazione

Roberto Gambino, sindaco del Comune di Caltanissetta, parte civile nel processo di Appello al cosiddetto Sistema Montante, celebrato col rito abbreviato, non può che esprimere piena soddisfazione per quanto deciso dai giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta per la sentenza emessa venerdì sera. Ancora una volta è stato confermato il diritto dell'ente comunale ad essere risarcito dai condannati per i danni subiti, per oltre un decennio, dalle scorribande della loro associazione a delinquere che è stata, una volta per tutte, spazzata via dal nostro territorio. La Corte ha deciso anche che Antonello Montante, Diego De Simone e Marco De Angelis debbano pagare al Comune la somma di 30mila euro oltre le spese legali; fermo restando l’ulteriore diritto da far valere nei confronti di tutti gli altri imputati nei processi ordinari pendenti avanti il tribunale di Caltanissetta, che saranno eventualmente ritenuti responsabili di aver fatto parte del cerchio di sistema a delinquere del Montante.

L’avvocato Raffaele Palermo



