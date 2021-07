Cronaca 89

Sistema Montante, Cicero in aula ripercorre l'attività svolta al Consorzio Asi di Agrigento

L'ex presidente Irsap Sicilia, durante il suo controesame, ha parlato delle denunce fatte e della sua audizione alla commissione antimafia

Redazione

02 Luglio 2021 17:46

È proseguito oggi con il controesame dell’ex presidente dell’Irsap Sicilia, Alfonso Cicero, parte offesa e “teste chiave” il processo sul cosiddetto “Sistema Montante” che si celebra nei confronti di 17 imputati nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta. A proseguire il controesame l’avvocato Stefano Catuara, difensore della parte civile Salvatore Petrotto. Tra i temi su cui Cicero ha riferito le iniziative di denuncia dell’ex presidente dell’Irsap presso il Consorzio Asi di Agrigento dove, proprio Catuara, ha rivestito il ruolo di Presidente sino al 2012. Cicero ha riferito che a seguito delle sue denunce, presentate nel 2012, nel ruolo di commissario straordinario, l’avvocato Catuara e Antonino Casesa, già direttore generale dell’Asi di Agrigento, sono stati condannati, nel 2016, in via definitiva, dalla Corte dei Conti, nell’ambito di due diversi procedimenti. Inoltre, Cicero, ha riferito che un’altra condanna, divenuta irrevocabile, è stata emessa nel 2014 a seguito delle sue denunce, a carico del dirigente dell’Asi di Agrigento, Rosario Gibilaro, per avere pagato, in diverse circostanze, con somme dell’ente, i contributi che l’allora presidente Catuara doveva corrispondere alla cassa nazionale forense per la sua attività di avvocato.

Cicero si è anche soffermato su ciò che ha riferito nel 2014 alla commissione nazionale antimafia a proposito dell’operazione antimafia “Colpo di Grazia”, che permise agli inquirenti di arrestare esponenti di spicco della cosca mafiosa nissena, tra i quali Dario Di Francesco, ex dipendente del Consorzio Asi nisseno, già reggente di Serradifalco, oggi collaboratore di giustizia. L’udienza è stata rinviata al prossimo 15 settembre per l’inizio del controesame di Cicero da parte delle difese degli imputati. Cicero è assistito dall’avvocato Annalisa Petitto.



