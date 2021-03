Cronaca 732

Sistema Montante, altri 13 indagati tra politici, imprenditori ed esponenti delle forze dell'ordine

Tra gli indagati dalla Procura di Caltanissetta, oltre allo stesso ex paladino dell'antimafia, anche l'ex presidente della Regione Rosario Crocetta

Redazione

19 Marzo 2021 12:22

La procura di Caltanissetta ha notificato un avviso di conclusioni indagini, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio, a 13 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione e reato di accesso abusivo a sistema informatico. Tra gli indagati oltre all’ex leader di Confindustria Antonello Montante, anche l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, gli ex assessori regionali della sua giunta Mariella Lo Bello e Linda Vancheri, l’ex capo centro della Dia di Palermo Giuseppe D’Agata, l’ex capo della Dia Arturo De Felice,il vice questore in servizio allo scalo di Fiumicino, Vincenzo Savastano, ex capo centro della Dia di Caltanissetta Gaetano Scillia.

Per Montante, già condannato in primo grado a 14 anni per lo stesso reato, si profilano nuove ipotesi di corruzione. Secondo l'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto Gabriele Paci e i sostituti Claudia Pasciuti e Davide Spina, Rosario Crocetta si sarebbe messo a disposizione di Montante “asservendo agli interessi di quest’ultimo e dei soggetti a lui legati gli apparati dell’amministrazione regionale sottoposti, direttamente indirettamente ai suoi poteri di indirizzo vigilanza e coordinamento”. Crocetta avrebbe scelto per la sua giunta gli assessori Lo Bello e Vancheri indicati da Montante. Il leader di Confindustria avrebbe ricambiato finanziando la campagna elettorale 2012 del Megafono con 200 mila euro.



