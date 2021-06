Cronaca 404

Sistema Montante a Caltanissetta, Taormina: "Un processo fatto di balle. Cicero è un narratore"

Prosegue nell'aula bunker del carcere di Caltanissetta, per il terzo giorno, l'interrogatorio di Antonello Montante

Redazione

18 Giugno 2021 17:24

“Stiamo facendo un processo fatto di balle cioè un processo fatto di narrazioni di storie politiche, di storie personali, di storie di potere ma io non sono ancora riuscito a trovare i reati dei quali qualcuno deve rispondere da Alfonso Cicero (teste chiave del processo, ndr) ad Antonello Montante. Cicero è un narratore. Ma con le narrazioni non si va da nessuna parte, bisogna denunziare reati e Cicero, e ancor meno Marco Venturi non hanno denunziato reati”. Lo ha detto l’avvocato Carlo Taormina, difensore dell’ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, imputato insieme ad altri quatto nel processo che si celebra con rito abbreviato dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta.(Ansa)



