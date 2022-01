Cronaca 274

Sistema Montante a Caltanissetta, la parola alle parti civili: sotto processo cinque imputati

Dopo la richieste delle condanne avanzata dal Pg, oggi il processo è proseguito con le parti civili

Redazione

Parola alla parti civili oggi nell’udienza celebrata nell’aula bunker del carcere di Caltanissetta nell’ambito del processo, che si celebra con rito abbreviato, sul cosiddetto sistema Montante. Sotto processo, davanti la Corte d’Appello di Caltanissetta oltre all’ex paladino dell’antimafia Antonello Montante, anche altri quattro imputati per i quali il Pg ha chiesto la conferma delle condanne di primo grado. Si tratta del colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, del sostituto commissario Marco De Angelis, del questore Andrea Grassi e di Diego Di Simone, capo della security di Confindustria.

Tra i principali accusatori di Antonello Montante, l’ex presidente dell’Irsap Sicilia, Alfonso Cicero, teste chiave del processo, parte offesa e parte civile. Nell’udienza di oggi sono intervenuti gli avvocati di parte civile. Nella prossima udienza, fissata per il 28 gennaio, alle 12, in tribunale, l’avvocato Annalisa Petitto, legale di Cicero, proseguirà la sua discussione.



© Riproduzione riservata

