Cronaca 510

Sistema Montante a Caltanissetta, Cicero annuncia querela: "Calunnie nei miei confronti"

L'ex presidente dell'Irsap Sicilia, torna ad annunciare una querela nei confronti dell'ex paladino dell'antimafia

Redazione

14 Luglio 2021 13:56

"Anche nell’udienza di ieri, celebratasi innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, l’imputato Antonio Calogero Montante, com’era scontato, ha proferito menzogne ed offese ai danni della mia persona. Sarà davanti ai tribunali la sede in cui Montante risponderà per le molteplici ed ulteriori calunnie di cui si è reso responsabile". E' quanto afferma in una nota Alfonso Cicero, ex presidente Irsap Sicilia.



"Anche nell'udienza di ieri, celebratasi innanzi la Corte di Appello di Caltanissetta, l'imputato Antonio Calogero Montante, com'era scontato, ha proferito menzogne ed offese ai danni della mia persona. Sarà davanti ai tribunali la sede in cui Montante risponderà per le molteplici ed ulteriori calunnie di cui si è reso responsabile". E' quanto afferma in una nota Alfonso Cicero, ex presidente Irsap Sicilia.

Ti potrebbero interessare