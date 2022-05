Siracusa, spara a rivale in amore e si presenta dai carabinieri per costituirsi

Cronaca 350

Siracusa, spara a rivale in amore e si presenta dai carabinieri per costituirsi

I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di Siracusa

Redazione

31 Maggio 2022 10:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/siracusa-spara-a-rivale-in-amore-e-si-presenta-dai-carabinieri-per-costituirsi Copia Link Condividi Notizia

I carabinieri di Siracusa hanno fermato un quarantenne, Leonardo Adamo, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola, avvenuto ieri nella zona di Santa Panagia, di un uomo di 36 anni. Adamo, che si trova adesso agli arresti domiciliari ed è difeso dall'avvocato Junio Celesti, nella serata di ieri si è presentato alla caserma dei carabinieri collaborando con gli investigatori al ritrovamento dell'arma, e ha spiegato di aver agito per motivi passionali. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di Siracusa; la vittima dell'agguato è stata ferita a una gamba ma non è in pericolo di vita. (ANSA).



I carabinieri di Siracusa hanno fermato un quarantenne, Leonardo Adamo, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola, avvenuto ieri nella zona di Santa Panagia, di un uomo di 36 anni. Adamo, che si trova adesso agli arresti domiciliari ed è difeso dall'avvocato Junio Celesti, nella serata di ieri si è presentato alla caserma dei carabinieri collaborando con gli investigatori al ritrovamento dell'arma, e ha spiegato di aver agito per motivi passionali. I colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di Siracusa; la vittima dell'agguato è stata ferita a una gamba ma non è in pericolo di vita. (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare