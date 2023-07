Cronaca 839

Siracusa, poliziotto di 38 anni si suicida per strada sparandosi con la pistola d’ordinanza

Una tragedia, per il momento, senza alcuna spiegazione

Redazione

Un poliziotto di 38 anni, in servizio alla Questura di Siracusa, si è suicidato ieri notte in strada poco distante dalla sua abitazione. Secondo quanto si è appreso fino a questo momento, l’uomo si sarebbe sparato con la sua pistola d’ordinanza. Sono state, comunque, avviate le indagini per la ricostruzione della vicenda. Una tragedia, per il momento, senza alcuna spiegazione, di fatto si allunga la striscia di suicidi tra i poliziotti che lavorano nella Questura di Siracusa.

I precedenti

Poco meno di un mese fa, un agente, dopo essersi recato in ufficio, al secondo piano della palazzina di viale Santa Panagia, si è sparato, morendo su colpo. Nei mesi scorsi, un altro poliziotto si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione dopo aver cenato con un gruppo di colleghi. Precedentemente, un poliziotto di Priolo, ma in servizio a Milano, si uccise sparandosi con la sua pistola di ordinanza.

I suicidi in divisa

I suicidi in divisa è stato un tema che è stato al centro del congresso organizzato dal Mosap, un sindacato di polizia, la cui responsabile per la Sicilia è Fernanda Aronica, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, che da anni presta servizio nella Questura di Siracusa.



I suicidi in divisa è stato un tema che è stato al centro del congresso organizzato dal Mosap, un sindacato di polizia, la cui responsabile per la Sicilia è Fernanda Aronica, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, che da anni presta servizio nella Questura di Siracusa.

