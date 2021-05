Politica 251

Siracusa-Gela, la denuncia di Lorefice: "Ritardi inaccettabili da parte della Regione"

Il senatore del M5S accusa la regione di non aver ancora proceduto a rendicontare lo stato di avanzamento dei lavori

Redazione

25 Maggio 2021 19:40

“I ritardi della Regione sulla Siracusa-Gela sono divenuti inaccettabili, dalla Regione non è ancora stato rendicontato in maniera puntuale e secondo i termini di legge lo stato di avanzamento dei lavori. Peraltro, sulla vicenda del trasferimento di 60 milioni di euro al CAS per l’infrastruttura, si palesa l’ennesima figuraccia di questa giunta regionale. L’annuncio e poi la smentita, mascherata da precisazione, sull’accordo con lo Stato per il trasferimento dei fondi, sono una ulteriore prova del pressapochismo di Musumeci e dei suoi assessori”. Così, il senatore Pietro Lorefice sulla scia di quanto denunciato dal gruppo regionale siciliano del Movimento 5 Stelle.

“L’assessore Falcone in particolare, piuttosto che continuare a dire falsità e fare polemiche sterili, pensi alle imprese, all’indotto che ruota intorno ai cantieri e alle centinaia di operai che vi lavorano, ancora indietro con i pagamenti. Ma anche al completamento delle opere e a mettere in sicurezza la rete viaria di competenza del CAS, che presenta ancora 800 violazioni che infrangono il codice della strada” conclude il parlamentare.



