Politica 92

Gela, Greco vittima del fuoco amico: "Alleati ricattano l'amministrazione per ottenere vantaggi"

Il primo cittadino, all'indomani di un rovente consiglio comunale, ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo

Redazione

23 Giugno 2021 16:03

"C'è una piccola parte dei consiglieri di maggioranza, che, d'accordo con i consiglieri di opposizione, sta facendo un brutto gioco ai danni della città". E' quanto afferma il sindaco di Gela, Lucio Greco, all'indomani del consiglio comunale. "Spinti da bramosia di potere, e, in qualche caso, anche da interessi personali, hanno come obiettivo quello di destabilizzare gli equilibri e di ricattare e danneggiare un'amministrazione che, con in testa il sindaco, sta facendo il possibile e si sta impegnando a fondo, tra tanti problemi, per portare Gela fuori dalle mille emergenze che si trascinano da decenni. La città questo lo deve sapere. Quello che è successo ieri sera in consiglio comunale è grave e conferma tutti i miei dubbi. Utilizzare le nuove commissioni per le loro manovre politiche è sleale, perchè il loro vero obiettivo è quello di lanciare messaggi criptati al fine di ottenere vantaggi. Nascondersi dietro il voto segreto per imporre le loro scelte politiche non depone a favore della serietà del dibattito che dovrebbe essere alimentato, invece, dal confronto di idee, anche e soprattutto se differenti.

Non cederò ad alcun tipo di ricatto e, costi quel che costi, mi opporrò a qualsiasi tentativo di imbarbarimento del clima politico, così come impedirò a gruppi di potere di mettere le mani sulla città, come dimostrano precise ed eloquenti prese di posizione da parte di alcuni consiglieri. Gela sta attraversando una fase molto delicata e i suoi gravi problemi non possono essere affrontati e risolti con atteggiamenti e con fotografie dal sapore propagandistico che mortificano l'essenza della stessa democrazia".



