Politica 616

Sindaci siciliani minacciano dimissioni, Gambino: "Bilanci Caltanissetta in regola ma sono solidale con i colleghi"

"Se in una classe il 90% viene bocciato, sicuramente non è colpa dei ragazzi ma è colpa dell’insegnante"

Rita Cinardi

12 Novembre 2021 18:45 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sindaci-siciliani-minacciano-dimissioni-gambino-bilanci-caltanissetta-in-regola-ma-sono-solidale-con-i-colleghi Copia Link Condividi Notizia

“A Caltanissetta abbiamo chiuso il bilancio e fatto anche il consuntivo e quindi non abbiamo problemi, ma non posso che essere solidale con i sindaci degli altri comuni. Abbiamo annunciato le nostre dimissioni direttamente all’assemblea Anci perché più di 250 comuni in tutta la Sicilia non sono riusciti a chiudere i bilanci”. Lo dice il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. “Il ragionamento che ho fatto – continua Gambino - dopo aver incontrato il ministro Lamorgese e il vice ministro Castelli è stato: ma se in una classe il 90% viene bocciato, sicuramente non è colpa dei ragazzi ma è colpa dell’insegnante. Domani abbiamo un’assemblea alle 12 in remoto e alle 15 in una conferenza stampa comunicheremo la nostra decisione. Il nostro Comune non ha problemi però gli altri comuni della Sicilia sono in grandissima sofferenza e sicuramente non riescono a chiudere i bilanci. Non possono perché non ci sono le rimesse e perché c’è soprattutto un fondo vincolato che di fatto ingessa il bilancio e non dà la possibilità di avere una spesa seria per potere fronteggiare le esigenze delle città. La protesta riguarda il governo nazionale perché di fatto si sta andando a chiudere il decreto fiscale e sia al Senato che alla Camera può trovare posto la norma e dare la possibilità a tutti i comuni siciliani di chiudere i bilanci in regola”.



"A Caltanissetta abbiamo chiuso il bilancio e fatto anche il consuntivo e quindi non abbiamo problemi, ma non posso che essere solidale con i sindaci degli altri comuni. Abbiamo annunciato le nostre dimissioni direttamente all'assemblea Anci perché più di 250 comuni in tutta la Sicilia non sono riusciti a chiudere i bilanci". Lo dice il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. "Il ragionamento che ho fatto - continua Gambino - dopo aver incontrato il ministro Lamorgese e il vice ministro Castelli è stato: ma se in una classe il 90% viene bocciato, sicuramente non è colpa dei ragazzi ma è colpa dell'insegnante. Domani abbiamo un'assemblea alle 12 in remoto e alle 15 in una conferenza stampa comunicheremo la nostra decisione. Il nostro Comune non ha problemi però gli altri comuni della Sicilia sono in grandissima sofferenza e sicuramente non riescono a chiudere i bilanci. Non possono perché non ci sono le rimesse e perché c'è soprattutto un fondo vincolato che di fatto ingessa il bilancio e non dà la possibilità di avere una spesa seria per potere fronteggiare le esigenze delle città. La protesta riguarda il governo nazionale perché di fatto si sta andando a chiudere il decreto fiscale e sia al Senato che alla Camera può trovare posto la norma e dare la possibilità a tutti i comuni siciliani di chiudere i bilanci in regola".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare