Silp Cgil, a Caltanissetta la riunione del direttivo: Mastrantonio rimane alla guida del sindacato

Approvata la relazione illustrata dal segretario generale provinciale Lino Matrantonio

Redazione

Mel pomeriggio di ieri, presso i locali della Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Caltanissetta, alla presenza del Segretario Nazionale SILP CGIL Pietro COLAPIETRO, del Segretario Regionale SILP CGIL SICILIA Vito ALAGNA, della Segretaria Generale Provinciale della CGIL di Caltanissetta Rosanna MANCADA, si è riunito il Comitato Direttivo Provinciale del SILP CGIL di Caltanissetta. Nel corso dell’incontro, tra l’altro vertente sulle politiche sindacali, sulle politiche organizzative e le iniziative sindacali in prospettiva del prossimo congresso 2022, è stata approvata la relazione introduttiva del Segretario Generale Provinciale Lino MASTRANTONIO sull’attività fin qui svolta dalla Segreteria Provinciale e sui positivi risultati ottenuti in termini di tutela e valorizzazione delle attività degli operatori della Polizia di Stato in questa provincia.

Il Direttivo dopo ampio e articolato dibattito ha approvato l’ingresso in direttivo di tre nuovi componenti e di due nuovi membri della segretaria provinciale, rinnovando la fiducia al Segretario Provinciale SILP CGIL Lino MASTRANTONIO con il mandato di perseguire unitariamente l’opera di tutela e salvaguardia dei diritti dei poliziotti ed integrità della struttura stessa, in un ambito di serietà e capacità sindacali nel confronto con l’amministrazione provinciale della Polizia di Stato e nel rispetto dei valori e delle ispirazioni democratiche della CGIL. Rosanna MONCADA Vito ALAGN



© Riproduzione riservata

