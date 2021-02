Attualita 144

Sileri: "I ristoranti riapriranno la sera solo quando ci saranno tanti vaccinati"

Secondo il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, sarà possibile ritornare alla normalità solo quando aumenteranno i vaccinati

Redazione

02 Febbraio 2021 16:25

Con l'aumento dei vaccinati cosa può cambiare? Secondo il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri un primo effetto dovrebbe riguardare il mondo della ristorazione."Con il progredire della vaccinazione devono, e sottolineo devono, riaprire i ristoranti anche la sera, occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus", ha detto Sileri alla trasmissione I Fatti Vostri su Rai2.

"Io - ha inoltre sottolineato il viceministro - non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica. Vedere persone che passeggiano lungo i navigli mantenendo la distanza, con la mascherina e senza contatto fisico non ha niente di male. Anzi, hanno fatto bene a uscire con la bellissima giornata che c'era, se hanno osservato le regole".



