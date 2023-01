Cronaca 1230

Sigarette spente su un bimbo di 4 anni e colpi alle mani e ai testicoli: ad Agrigento indagati la madre del piccolo e il compagno

L'inchiesta è stata avviata dopo una segnalazione del personale medico dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove il piccolo era stato trasferito

Redazione

La madre di un bimbo di 4 anni e il suo compagno sono indagati dalla procura di Agrigento per maltrattamenti e lesioni nei confronti del piccolo che sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Il bimbo è arrivato all’ospedale di Catania con lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e ai testicoli e con ustioni presumibilmente prodotte da sigarette. I due adulti hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmata dall’aggiunto Salvatore Vella.

Il provvedimento è stato notificato dalla sezione della Squadra Mobile della Questura di AGRIGENTO, che si occupa di reati contro la persona e ai danni di minorenni, che ha indagato sul caso. L'inchiesta è stata avviata dopo una segnalazione del personale medico dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove il piccolo era stato trasferito e ricoverato d'urgenza per le gravi condizioni in cui versava. Le indagini della squadra mobile, diretta da Giovanni Minardi, sono state supportate da attività tecniche di intercettazione ambientali e telefoniche e, secondo l'accusa, hanno "permesso di svelare gravi indizi di colpevolezza" nei confronti dei due indagati che avrebbero "percosso il minorenne con un corpo contundente, causandogli lesioni gravi alle dita delle mani, dei piedi e del sacco scrotale". Il bambino, inoltre, presentava "ustioni presumibilmente prodotte da sigarette". (ANSA)



