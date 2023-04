Attualita 321

Sicurezza stradale e comportamenti errati alla guida: a Serradifalco la Polstrada incontra gli studenti

"E stata un’esperienza molto significativa - ha detto la dirigente Valeria Vella - che ha fatto riflettere i nostri ragazzi sul rispetto delle regole"

Redazione

19 Aprile 2023 07:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sicurezza-stradale-e-comportamenti-errati-alla-guida-a-serradifalco-la-polstrada-incontra-gli-studenti Copia Link Condividi Notizia

Martedì 19 aprile nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo "F. Puglisi" di Serradifalco diretto dal Dirigente Scolastico Valeria Vella, alunni e docenti delle classi terze hanno partecipato al progetto Icaro un progetto di educazione stradale rivolto ai giovani delle scuole che ha l’obiettivo di diffondere l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

L’incontro organizzato dalla referente del progetto Prof.ssa Sabrina Fazzotta e dal vicepreside Prof. Michele Lacagnina in collaborazione con la Polizia Stradale di Caltanissetta ha visto gli alunni del’Istituto assistere alla lezione incentrata sul tema delle responsabilità degli utenti della strada, con particolare riferimento alle conseguenze che derivano dai comportamenti errati. Quest’ultimi sono frequentemente il risultato di una mancata consapevolezza dei rischi stradali. Le parole del Dirigente Scolastico: “è stata un’esperienza molto significativa che ha fatto riflettere i nostri ragazzi sul rispetto delle regole per la sicurezza stradale che non li riguarda solo come futuri autisti e motociclisti, ma anche come ciclisti e pedoni”.



Martedì 19 aprile nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo "F. Puglisi" di Serradifalco diretto dal Dirigente Scolastico Valeria Vella, alunni e docenti delle classi terze hanno partecipato al progetto Icaro un progetto di educazione stradale rivolto ai giovani delle scuole che ha l'obiettivo di diffondere l'importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale. L'incontro organizzato dalla referente del progetto Prof.ssa Sabrina Fazzotta e dal vicepreside Prof. Michele Lacagnina in collaborazione con la Polizia Stradale di Caltanissetta ha visto gli alunni del'Istituto assistere alla lezione incentrata sul tema delle responsabilità degli utenti della strada, con particolare riferimento alle conseguenze che derivano dai comportamenti errati. Quest'ultimi sono frequentemente il risultato di una mancata consapevolezza dei rischi stradali. Le parole del Dirigente Scolastico: "è stata un'esperienza molto significativa che ha fatto riflettere i nostri ragazzi sul rispetto delle regole per la sicurezza stradale che non li riguarda solo come futuri autisti e motociclisti, ma anche come ciclisti e pedoni".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare