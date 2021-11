Attualita 122

Caltanissetta, sicurezza nei luoghi di lavoro: siglato un accordo in prefettura

L’accordo nasce dall’intento di stimolare forme più incisive di sinergia tra tutte le amministrazioni coinvolte

Redazione

In data odierna, nella cornice del Palazzo del Governo di Caltanissetta è stato sottoscritto l’Accordo interistituzionale per potenziare la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro e il contrasto del lavoro irregolare. Lo strumento pattizio è stato siglato dal Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, dal Sindaco del Capoluogo, dalle Forze di Polizia, l’INPS, l’INAIL l’Ispettorato del lavoro, lo SPresal, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, gli ordini professionali, e la Cassa Edile.

L’accordo nasce dall’intento di stimolare forme più incisive di sinergia tra tutte le Amministrazioni coinvolte, nella consapevolezza che la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori è un impegno prioritario delle Istituzioni e, più genericamente, della società civile. La finalità, dunque, è quella di avviare in questo territorio provinciale un modello operativo unitario che miri a promuovere la diffusione della cultura della legalità e a sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori al rispetto delle regole, attraverso la condivisione di buone prassi e l’avvio di percorsi virtuosi.

La convergenza di interessi tra i soggetti coinvolti, permetterà di dar vita ad un sistema caratterizzato da forme di coordinamento rafforzate sul piano della prevenzione e della sensibilizzazione dei cittadini consentendo di investire maggiormente sulla formazione e informazione attraverso la programmazione di convegni, seminari ed esercitazioni teorico—pratiche che coinvolgano i lavoratori.

L’accordo è stato ampiamente condiviso da tutte le parti coinvolte nel corso di diversi incontri che hanno preceduto la stipula e ha ricevuto il plauso da parte di tutti gli interessati. Inizialmente, i contenuti dell’Accordo riguarderanno il settore dei cantieri edili e dell’agricoltura, quali settori produttivi maggiormente diffusi su questo territorio provinciale, per essere poi esteso anche in altri ambiti..



