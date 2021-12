Attualita 150

Sicurezza nei luoghi di lavoro, la Raffineria di Gela tra le migliori cinque aziende d'Italia

L'azienda del cane a sei zampe, si è aggiudicata il premio Prize per il modello di gestione della sicurezza

Redazione

La Raffineria Eni Gela ha vinto il premio Prize per il modello di gestione della sicurezza nel sito e una menzione per lo strumento “Sicurometro” adottato per la gestione delle imprese terze. I premi sono stati consegnati a Milano, in occasione di Connext. Si tratta della settima edizione del “Premio Imprese per la sicurezza 2021”, organizzato da Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI - Associazione Premio Qualità Italia e di ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento, per diffondere cultura di impresa per il miglioramento continuo dei livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Premio, che torna dopo un anno di pausa dovuto alla pandemia, è rivolto a tutte le aziende anche non aderenti al sistema Confindustria ed é stato assegnato, secondo il punteggio raggiunto (alla fascia più alta sono stati assegnati gli Award e a seguire i Prize), a categorie di imprese distinte per tipologia di rischio e per dimensione, a seguito di un lungo iter di valutazione che ha previsto anche visite in azienda.

Inoltre, menzioni speciali sono state riconosciute ad aziende che hanno sviluppato progetti specifici.

L’evento - cui il Presidente della Repubblica ha riconosciuto anche quest’anno la medaglia - da risalto ai migliori risultati aziendali, premiando l’impegno concreto per la sicurezza sul lavoro. Si premiano i progetti più virtuosi, che possono rappresentare modelli di riferimento per il continuo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

L’Award è stato assegnato a Meic Services SPA che si occupa della fornitura di Gas Metano con carri bombolai. I 5 Prize sono stati consegnati a: Aptar Italia SPA che si occupa della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche impiegati principalmente nel settore cosmetico, della profumeria e della pulizia della casa; Caterpillar Hydraulics Italia SRL che si occupa della produzione di cilindri idraulici per il gruppo Caterpillar; F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere SRL che si occupa della produzione di lamiere per la costruzione di parti meccaniche e di componenti di impianti; Geodem Ambiente SRL che si occupa di demolizioni, scavi e bonifiche; Raffineria di Gela SPA che si occupa della trasformazione di biomasse in biocarburanti.

Le 5 menzioni sono state date a: Aptar Italia SPA; F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere SRL; Meic Services SPA; SIVI SRL; Raffineria di Gela SPA. Sono arrivate Finaliste: Adragna Alimenti Zootecnici SRL; Faurecia Emissions Control Technologies Italy; Frangerini Impresa; Item Oxygen SRL; La Tecnica Nel Vetro SPA; SIVI SRL; Smith International Italia SPA; Toyota Material Handling Italia SRL; Tozzi Green SPA. (Nella foto Claudia Di Marco, responsabile HSEQ della Raffineria di Gela e Francesco Franchi, Presidente della Raffineria di Gela)



