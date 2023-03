Cronaca 499

Sicurezza negli ospedali: al Sant'Elia di Caltanissetta aprirà un posto di polizia

La questura aprirà i posti di polizia in quegli ospedali complessi dove si sono verificate aggressioni ai danni degli operatori sanitari

Rita Cinardi

Come disposto dal Dipartimento della Pubblica sicurezza la questura di Caltanissetta aprirà a breve i posti fissi di polizia in tre ospedali: al Sant'Elia, nel capoluogo, al Vittorio Emanuele Di Gela e al Suor Cecilia Basarocco di Niscemi. Il posto di polizia fisso sarà fondamentale per rispondere alle istanze del personale sanitario e rendere l'attività di prevenzione sempre più efficace. La questura aprirà i posti di polizia in quegli ospedali complessi dove si sono verificate aggressioni ai danni degli operatori sanitari in modo da far sentire al sicuro il personale ma anche l'utenza. A breve sarà firmato un protocollo con la direzione dell'Asp di Caltanissetta per l'attivazione dei tre posti di polizia. A quanto pare il primo ad essere attivato sarà quello dell'ospedale di Gela.



