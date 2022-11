Attualita 412

Sicurezza, il sindacato di polizia Fsp di Caltanissetta chiede al Ministero dell'Interno l'invio di un consistente numero di agenti

E' questa la richiesta avanzata soprattutto alla luce della difficile situazione di Gela

Redazione

Questa Segreteria Provinciale esprime forte ed accorata solidarietà ai Colleghi che operano quotidianamente su un territorio arduo e tormentato com’è quello di Gela, che soprattutto nelle ultime settimane è divenuto scenario di situazioni preoccupanti. Il nostro ringraziamento va al Questore di Caltanissetta, per la costante attenzione nei confronti dei colleghi impegnati ad operare in quel territorio e va, altresì, alla Prefettura e alla Procura di Caltanissetta, per la vicinanza che hanno sempre dimostrato.

Doveroso sottolineare il nostro apprezzamento per il supporto sempre ricevuto dalla Nostra Segreteria Nazionale, che conosce bene la realtà sopra descritta e si è sempre dimostrata sensibile nei confronti delle necessità ed esigenze di quel personale di Polizia. Alla luce della situazione sopra esposta, abbiamo chiesto alla Segreteria Nazionale di rivolgere un vigoroso appello al Ministero dell'Interno perché, con gli imminenti movimenti di personale, preveda di assegnare un consistente ed importante numero di agenti alla Questura di Caltanissetta, affinché possa essere garantita un’adeguata e congrua presenza di agenti di polizia sulle strade di Gela, a presidio e salvaguardia della preminenza dello Stato e per garantire sicurezza e protezione a tutti i cittadini di quel tormentato paese, vittime anch’essi di un contesto sociale dove una minoranza mira ad imporre la propria autodeterminazione usando l’aggressione e l’intimidazione.

Il Segretario Provinciale Generale Fsp Polizia di Stato Caltanissetta Fabio Fazzi



