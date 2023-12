Cronaca 750

Sicurezza delle aree urbane, controlli a tappeto su tutto il territorio di Caltanissetta: 26 denunciati, sanzionato un esercizio commerciale

Complessivamente sono state controllate 1.085 persone, di cui 329 con pregiudizi di polizia, 525 autoveicoli ed elevate 62 contravvenzioni

Redazione

13 Dicembre 2023 10:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sicurezza-delle-aree-urbane-controlli-a-tappeto-su-tutto-il-territorio-di-caltanissetta-26-denunciati-sanzionato-un-esercizio-commerciale Copia Link Condividi Notizia

Proseguono le azioni volte a contrastare e prevenire i fenomeni delittuosi nel territorio provinciale di Caltanissetta. Nel corso del mese di novembre, su disposizione del prefetto Chiara Armenia, le Forze di Polizia hanno attuato servizi straordinari interforze ad "Alto impatto" di controllo del territorio per la sicurezza delle aree urbane contro il degrado urbanistico e sociale. I predetti servizi interforze, definiti nell’ambito del tavolo tecnico convocato del Questore e finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli, sono stati eseguiti nei Capoluogo e nei comuni di Gela e Niscemi con l'impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali dei tre comuni interessati.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 26 persone, a vario titolo, per evasione, violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale di P.S., immigrazione clandestina, porto di oggetti atti ad offendere, porto abusivo di armi, minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altro. Complessivamente sono state controllate 1.085 persone, di cui 329 con pregiudizi di polizia, 525 autoveicoli ed elevate 62 contravvenzioni al Codice della Strada, con il fermo amministrativo di 7 autovetture. Gli esercizi commerciali controllati sono 41, uno dei quali sanzionato. Sono stati, infine, eseguiti 87 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 39 perquisizioni, sequestrata droga e segnalate alla Prefettura 3 persone per uso personale di sostanze stupefacenti



Proseguono le azioni volte a contrastare e prevenire i fenomeni delittuosi nel territorio provinciale di Caltanissetta. Nel corso del mese di novembre, su disposizione del prefetto Chiara Armenia, le Forze di Polizia hanno attuato servizi straordinari interforze ad "Alto impatto" di controllo del territorio per la sicurezza delle aree urbane contro il degrado urbanistico e sociale. I predetti servizi interforze, definiti nell'ambito del tavolo tecnico convocato del Questore e finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli, sono stati eseguiti nei Capoluogo e nei comuni di Gela e Niscemi con l'impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali dei tre comuni interessati. Nel corso dei controlli sono state denunciate 26 persone, a vario titolo, per evasione, violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale di P.S., immigrazione clandestina, porto di oggetti atti ad offendere, porto abusivo di armi, minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed altro. Complessivamente sono state controllate 1.085 persone, di cui 329 con pregiudizi di polizia, 525 autoveicoli ed elevate 62 contravvenzioni al Codice della Strada, con il fermo amministrativo di 7 autovetture. Gli esercizi commerciali controllati sono 41, uno dei quali sanzionato. Sono stati, infine, eseguiti 87 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 39 perquisizioni, sequestrata droga e segnalate alla Prefettura 3 persone per uso personale di sostanze stupefacenti

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare