Sicurezza alimentare, a Gela controlli dei carabinieri: due attività di ristorazione erano irregolari

I carabinieri hanno sottoposto a controllo 107 persone e 83 veicoli trovando hashish, cocaina e un coltello di genere vietato

Redazione

A Gela, nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, sono stati effettuati nella giornata di ieri servizi straordinari dai Carabinieri del locale Reparto Territoriale, supportati da personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa e dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Mobile “Sicilia”, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. Nell’ambito delle attività, in particolare, sono state sottoposte a controllo due attività commerciali di ristorazione. In entrambe sono stare riscontrate irregolarità amministrative relative alla sicurezza alimentare (art. 6, commi 5 e 8, d. l. 193/2007). Per uno dei due ristoranti è stata anche proposta alle competenti autorità sanitarie la chiusura.

Nel corso dell’operazione le quasi venti pattuglie hanno controllato 83 automezzi e identificato 107 persone, nonché elevato 11 contravvenzioni al codice della Strada con il ritiro di 1 carta di circolazione. Sono state eseguite inoltre 16 perquisizioni personali e 5 veicolari, al termine delle quali è stato rinvenuto 1 coltello di genere vietato, 1 grammo di hashish e 0,5 grammi di cocaina. Infine, al termine degli accertamenti, sono stati segnalati alla Prefettura 2 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, e all’Autorità Giudiziaria 2 persone per guida senza patente e 1 persona per porto illegale di coltello.



