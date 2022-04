Cronaca 190

Sicindustria Caltanissetta, Domenico Lorefice è il nuovo presidente della Piccola Industria

Vicepresidenti saranno Marcello Maira (Azienda Agricola Maira Bio) e Matteo Consoli (Co.Ve.Ca. srl)

Redazione

Domenico Lorefice è il nuovo presidente del Comitato della Piccola Industria di Sicindustria Caltanissetta. Classe ’63, Lorefice è amministratore delegato della Lorefice & Ponzio srl, azienda con sede a Gela che, da oltre cinquant’anni, opera nell’ambito delle problematiche connesse all’inquinamento marino da idrocarburi, approntando un sistema organizzato di servizi per l’antinquinamento e il disinquinamento delle acque portuali e costiere e che, negli ultimi anni, ha ampliato la propria attività occupandosi anche dei sollevamenti. Vicepresidenti saranno Marcello Maira (Azienda Agricola Maira Bio) e Matteo Consoli (Co.Ve.Ca. srl). Completano la squadra Franco Indorato (Semedorato srl) e Rosa Iudici (Di Marca service srl).

“Mi sono sempre dedicato al lavoro con grande passione – commenta Lorefice – e credo nel valore dell’impresa come unico strumento per fare crescere un territorio. È per questo che ringrazio il presidente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, per questa opportunità che rappresenta per me una nuova entusiasmante sfida che affronterò in assoluta sinergia con i colleghi che mi affiancheranno. Il tema del credito rappresenta sicuramente una priorità soprattutto per la piccola industria, ma nella mia agenda ci sono cinque parole attorno alle quali ruota il futuro: legalità, efficienza, innovazione, digitalizzazione e green. Ed è su queste che intendo puntare il mio lavoro all’interno di Sicindustria, perché le ritengo indispensabili per la crescita del nostro sistema produttivo”.



