Sicily Ultra Tour, a Gela cala il sipario sulla maratona che ha attraversato 83 paesi

L'evento sportivo, dopo aver toccato 14 comuni siciliani, si è concluso alle Mura Timoleontee di Caposoprano

Redazione

18 Settembre 2021 13:17

Si è conclusa con la vittoria del runner tedesco Hans Lachmann la seconda edizione del Sicily Ultra Tour. Gli atleti sono arrivati ieri pomeriggio alle Mura Timoleontee, poi si sono spostati in Piazza Umberto per la cerimonia di premiazione, alla presenza del vicesindaco Terenziano Di Stefano, del Presidente del consiglio comunale Totò Sammito e dell’assessore allo sport Cristian Malluzzo.

3 i corridori che hanno tagliato il traguardo. Alcuni, infatti, si erano fermati a metà cammino, e Giuseppe Mirenda, il vincitore della prima edizione, si è infortunato e non ha potuto prendere parte alle ultime due tappe. Nel corso della festa in piazza, animata anche dalla banda musicale, gli amministratori hanno fatto dono agli atleti dei simboli della città, un gagliardetto, un libro con la storia di Gela e una moneta, ringraziandoli per l’impegno, la passione e la vetrina che hanno regalato ai siti archeologici della Sicilia.

“Com’era facile immaginare, - ha commentato l’assessore Cristian Malluzzo - la manifestazione sta crescendo e sta assumendo una rilevanza sempre maggiore a livello nazionale e internazionale, malgrado le tantissime difficoltà legate alla pandemia. Già quest’anno, rispetto al 2020, molti più sindaci e assessori hanno accolto gli atleti all’arrivo nelle loro città e si sono detti pronti a fare ancora di più e meglio il prossimo anno. Esattamente come noi. Per il futuro, questa amministrazione comunale vuole garantire un sostegno maggiore e più supporto a tutti i livelli. Un ringraziamento speciale, naturalmente, va a Giuseppe Veletti e ad Antonio Tallarita per l’impegno profuso nell’organizzazione. Questa gara, che parte dalle Mura e alle Mura ritorna, dopo il giro della Sicilia di corsa, ha delle potenzialità immense e non ancora espresse e noi vogliamo che diventi un appuntamento annuale e atteso per tutti i maratoneti di ogni parte del mondo”.



