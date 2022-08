Attualita 129

Siciliacque, l'assessore Baglieri: "Salva l'erogazione dell'acqua ai siciliani"

Approvato dall'Ars un disegno di legge sul riequilibrio economico finanziario

Redazione

«Salva l’erogazione dell'acqua ai siciliani». Queste le parole dell’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri, a seguito dell’approvazione da parte dell'Ars del disegno di legge per il “Riequilibrio economico finanziario della gestione dei sistemi acquedottistici di sovrambito della Regione Siciliana". «Con la norma proposta dal governo Musumeci - afferma l’assessore - è stato autorizzato un trasferimento di quasi 24 milioni di euro in favore di Siciliacque a titolo di anticipazione per far fronte alla complessiva morosità causata alla società da parte dei Comuni».





