Sicilia, via libera dall'Europa ad investimenti per oltre cento milioni nelle ferrovie

Attualita 155

Sicilia, via libera dall'Europa ad investimenti per oltre cento milioni nelle ferrovie

I fondi sono destinati all’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina

Redazione

28 Settembre 2022 20:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sicilia-via-libera-dalleuropa-ad-investimenti-per-oltre-cento-milioni-nelle-ferrovie- Copia Link Condividi Notizia

La Commissione Ue ha approvato un investimento di oltre 101 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per l’ammodernamento dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina in Sicilia. Lo comunica una nota della Commissione. «Si tratta di un investimento fondamentale per rendere la Sicilia più attraente e per incoraggiare l’uso di un mezzo di trasporto più sostenibile della strada. Renderà la Sicilia un luogo più accessibile e attraente per vivere e lavorare», ha commentato la commissaria Ue per la coesione, Elisa Ferreira.

Gli investimenti, che dovrebbero aiutare a ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la frequenza dei collegamenti, contribuiranno alla costruzione di gallerie e viadotti per facilitare l’attraversamento di zone collinari e dissestate, alla creazione di piste ciclabili e al miglioramento della stazione Bicocca di Catania.(Gds.it)



La Commissione Ue ha approvato un investimento di oltre 101 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale per l'ammodernamento dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina in Sicilia. Lo comunica una nota della Commissione. «Si tratta di un investimento fondamentale per rendere la Sicilia più attraente e per incoraggiare l'uso di un mezzo di trasporto più sostenibile della strada. Renderà la Sicilia un luogo più accessibile e attraente per vivere e lavorare», ha commentato la commissaria Ue per la coesione, Elisa Ferreira. Gli investimenti, che dovrebbero aiutare a ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la frequenza dei collegamenti, contribuiranno alla costruzione di gallerie e viadotti per facilitare l'attraversamento di zone collinari e dissestate, alla creazione di piste ciclabili e al miglioramento della stazione Bicocca di Catania.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare