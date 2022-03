Politica 97

Sicilia, Pignatone (M5S): "Con la dieta mediterranea si valorizzino le produzioni alimentari locali"

Lo ha dichiarato oggi il deputato Dedalo Pignatone, esponente M5S in commissione Agricoltura, intervenuto oggi in collegamento all’evento tenutosi presso il Teatro Margherita

Redazione

“Dobbiamo dare il giusto riconoscimento alla ‘Dieta Mediterranea’ che, al contrario di etichette fuorvianti, ci permette di unire la produzione alimentare con il nostro stile di vita. Nel tempo, a causa di una lentezza e incapacità nell’imporsi con politiche commerciali e di marketing adeguate, abbiamo accantonato i nostri prodotti locali a beneficio di quelli di altri territori. Il nostro pecorino siciliano, ad esempio, può perfettamente essere consumato al posto dei formaggi stagionati tipici della pianura Padana e ciò per noi non rappresenterebbe solamente un alimento ma un simbolo della nostra terra, del nostro modo di essere”. Lo ha dichiarato oggi il deputato Dedalo Pignatone, esponente M5S in commissione Agricoltura, intervenuto oggi in collegamento all’evento tenutosi presso il Teatro Margherita di Caltanissetta e denominato “Terra Madre”.

“Diviene, dunque, importante riappropriarci delle nostre radici – ha aggiunto – Ancor di più dinanzi ad uno scenario internazionale che ci riporta all’attenzione la sicurezza alimentare e l’approvvigionamento di materie prime, riscoprire le produzioni locali significa anche salvaguardia del nostro tessuto imprenditoriale locale”. “Per rendere concreto tutto ciò, però, è necessario coinvolgere in maniera fattiva chi il cibo lo produce, ovvero quelle associazioni agricole che rappresentano i produttori e gli agricoltori che non hanno mai fatto mancare gli alimenti sugli scaffali neppure durante i momenti più drammatici della pandemia” conclude Pignatone (M5S).



© Riproduzione riservata

