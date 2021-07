Cronaca 1144

Sicilia nella morsa degli incendi, inferno di fuoco a Enna: case evacuate e abitanti in fuga

Per il denso fumo diverse persone hanno preferito allontanarsi dalle proprie abitazioni

Redazione

29 Luglio 2021 12:17

Enna nella morsa del fuoco da ore per un incendio divampato ieri ma che ancora non è stato domato. Le fiamme, in corso Sicilia, stanno lambendo il centro abitato, tenendo in apprensione gli abitanti. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Petralia, personale della Forestale e della Protezione Civile locale. In azione anche due Canadair della flotta aerea Antincendi. L’incendio è scoppiato ieri nelle vicinanze del bivio kamut. Le fiamme dopo avere risalito il costone fino al corso Sicilia, minacciando per ore un rifornimento di benzina, nella notte hanno camminato fino a sotto il Belvedere Marconi. Durante la notte a tenere sotto controllo il fronte che ha risalito le pendici fino all’abitato, sono state le squadre di terra che hanno scongiurato i rischi per alcune attività commerciali e abitazioni. Per il denso fumo diverse persone hanno preferito allontanarsi dalle proprie abitazioni. Al momento sulla zona stanno operando due canadair.(Gds.it)



