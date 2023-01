Politica 847

Sicilia, Mancuso (FI): "Con grande senso di responsabilità verso gli elettori, aderisco al gruppo di Forza Italia all’Ars"

La scelta politica del deputato nisseno dopo la sua rielezione all'Assemblea regionale siciliana. Il capogruppo Pellegrino: "Partito unito con Schifani"

Redazione

“Il grande senso di responsabilità nei confronti di un elettorato e di un territorio che alle scorse elezioni regionali ha fatto una precisa scelta, impone di trovare una sintesi tra quello che è stato garantito in campagna elettorale e quello che è il mio ruolo di rappresentante dei cittadini all’interno delle istituzioni. Per tale motivo continuerò a stare dentro Forza Italia – come ho sempre fatto dal lontano 1994 – identificandomi con la rappresentanza del Governo regionale cui fa capo il presidente Schifani. Pertanto, non potendo immaginarmi al gruppo misto, senza bandiere né colore politico, ho deciso di aderire ufficialmente al gruppo di Forza Italia all’Ars”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.

"A nome di tutti i colleghi del Gruppo parlamentare di Forza Italia desidero dare il benvenuto al collega Mancuso.

La sua grande esperienza, unita al forte legame col territorio che rappresenta e la consolidata adesione alla linea politica del presidente Berluscon daranno un valore aggiunto al lavoro del nostro gruppo all'Assemblea Regionale a fianco del Governo.

Si conferma così quanto da tempo abbiamo sostenuto e cioè che il nostro partito in Sicilia è uno e lavora in sintonia col Governo della Regione e col presidente Renato Schifani."



© Riproduzione riservata

