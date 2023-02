Sicilia, lavoratori Asu: in pagamento i sussidi di gennaio 2023

L'assessore Nuccia Albano: «Nostro obiettivo è garantire sicurezza ai lavoratori»

Gli uffici dell'assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nelle prossime ore provvederanno al pagamento dei sussidi per i lavoratori Asu del mese di gennaio. Si tratta della somma di 2.279.909,27 euro, relativa ai sussidi del mese di gennaio 2023 e destinata a 3757 lavoratori Asu che svolgono il loro servizio presso enti locali e privati. A partire dal mese di febbraio l’importo sarà liquidato sulla base dell’aumento, dovuto all’adeguamento Istat, pari a circa 48 euro mensili. Successivamente gli uffici si occuperanno di integrare il sussidio di gennaio e liquidare le ore integrative del periodo settembre-dicembre 2022. «Proseguiamo nell'obiettivo di dare sicurezza ai lavoratori Asu che rappresentano una risorsa importante per l'attività di molti uffici. Nei prossimi mesi, percepiranno anche il sussidio relativo all'adeguamento Istat del mese di gennaio che ancora non è stato erogato», dichiara l'assessore Nuccia Albano.



