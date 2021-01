Cronaca 2719

Sicilia in zona rossa, il sindaco Gambino critico con Musumeci: "I nisseni si sono comportati benissimo. Perché devono pagare?"

Nuovo attacco del sindaco di Caltanissetta al Governatore Musumeci che ha chiesto e ottenuto per la Sicilia la zona rossa

Rita Cinardi

15 Gennaio 2021 16:44

“Il Governatore Musumeci con la richiesta della zona rossa per la Sicilia punisce anche quelle città virtuose come Caltanissetta dove i dati del contagio sono contenuti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino durante la diretta facebook con i cittadini criticando la scelta del presidente Nello Musumeci di chiedere al Governo l’istituzione della zona rossa per l’Isola. Richiesta che è stata accolta. “Il numero dei positivi nella nostra città è di 155 – continua il primo cittadino - e la situazione stazionaria. Nella giornata di ieri l’incremento dei positivi è stato di 4 unità, quando altrove è molto più alto. Diciamo che il nostro è un contagio ‘normale’ e una situazione stabile. Dati che ci fanno stare sereni e ci dimostrano che ci siamo comportati bene. Dall’ospedale Sant’Elia vengono dimessi tantissimi guariti e i picchi riguardano altri comuni della provincia. Per ciò che riguarda la zona rossa, secondo l’indice Rt, solo la provincia autonoma di Bolzano e la Lombardia dovrebbero esserlo e poi altre 13 regioni tra cui la Sicilia dovrebbero essere in zona arancione. L’indice Rt, che definisce l’andamento del contagio, determina la zona rossa se è superiore a 1.25. La Sicilia ha un Rt di 1.19 quindi inferiore a 1.25. Per cui la Sicilia secondo i dati epidemiologici è zona arancione. Ma succede che il presidente Musumeci chiede zona rossa per l’intera Sicilia e va a creare un problema gravissimo. Perché non è il dato che lo decide ma il governatore che va a chiedere un inasprimento delle misure. Non c’è dato che tenta. Il nostro è un indice Rt medio. Nella nostra città l’incide Rt è così basso che potremmo stare tranquillamente in zona gialla, perché di fatto i nisseni si sono comportati benissimo durante le feste, hanno rispettato le norme e i divieti. Cosa che non è successo da altre parti. Per cui nei giorni scorsi ho chiesto a Musumeci di non fare un discorso generalizzato perché noi non possiamo pagare per gli altri. Non è possibile che anche chi si è comportato bene la paghi. E non parlo per avere consensi ma sto difendendo i miei cittadini da chi li sta attaccando, si chiami presidente della Regione o del Consiglio. Se la Sicilia e Caltanissetta diventano zona rossa è esclusivamente colpa del presidente della Regione. E poi – conclude Gambino – caro Musumeci un po’ di coerenza: ha chiesto la zona rossa, mi vuole dire perché sta facendo uno screening velocissimo per la popolazione scolastica per riaprire le scuole il 18? Delle due una: o chiede la zona rossa o apre le scuole”.

