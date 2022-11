Attualita 532

Sicilia: il dipartimento della protezione civile lancia l'allerta arancione nell'isola per domani

Dalle prime ore del giorno sono previste raffiche di vento e precipitazioni abbondanti in tutto il territorio regionale

Redazione

Allerta arancione in Sicilia è stata valutata dal Dipartimento della Protezione Civile per domani. Maltempo anche nel resto di Italia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Secondo le previsioni disponibili, un’area di bassa pressione posizionato sulle Baleari, progredirà rapidamente verso il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia, portando condizioni di spiccata instabilità, a partire dalla sera di oggi, sulle due isole maggiori, e in successiva estensione, fra la serata di domani e la giornata di dopodomani, verso le aree ioniche della penisola.

Anche il dipartimento della protezione civile della Regione siciliana ha emesso l'allerta meteo arancione in tutti i settori dell'Isola, prevedendo dalle prime ore di domani martedì 29 novembre e per le successive 18-24 ore precipitazioni sparse a carattere di temporale accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.



