Politica 1973

Sicilia, ecco gli eletti alla Camera: ce la fa il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano

Nel pluerinominale assegnati 6 seggi al M5S, 5 a Fdi, 3 al Pd, 2 alla Lega, 2 a Iv-azione e 2 a Forza Italia

Redazione

27 Settembre 2022 10:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sicilia-ecco-gli-eletti-alla-camera-ce-la-fa-il-vicesegretario-del-pd-giuseppe-provenzano Copia Link Condividi Notizia

In Sicilia nei collegi plurinominali sono stati eletti sei deputati col M5s, 5 con Fdi, 3 col Pd, 2 con la Lega, 2 con Iv-azione e 2 con Forza Italia.

Nel collegio plurinominale Sicilia 1 P01 per la Camera sono stati eletti:

Giuseppe Conte e Valentina D’Orso del M5s

Giorgio Mulè di Forza Italia

Giorgia Meloni leader di Fdi

Giuseppe Provenzano vicesegretario Pd.

Nel collegio Sicilia 1 P02 sono stati eletti:

Ida Carmina del M5s,

Davide Faraone di Italia Viva- Azione,

Carolina Varchi di Fdi

Annalisa Tardino della Lega.

Nel collegio Sicilia 2 P01 sono stati eletti:

Angela Raffa del M5s

Maurizio Leo di Fdi

Stefania Marino del Pd.

Nel collegio Sicilia 2 P02 sempre per la Camera risultano eletti:

Luciano Cantone del M5s

Giuseppe Castiglione di Italia viva- Azione

la leader di Fdi Giorgia Meloni

Antonino Minardo della Lega

Matilde Siracusano di Forza Italia.

Nel collegio Sicilia 2 P03 sono stati eletti:

Filippo Scerra del M5s

Luca Cannata di Fdi

il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo.





In Sicilia nei collegi plurinominali sono stati eletti sei deputati col M5s, 5 con Fdi, 3 col Pd, 2 con la Lega, 2 con Iv-azione e 2 con Forza Italia.

Nel collegio plurinominale Sicilia 1 P01 per la Camera sono stati eletti:

Giuseppe Conte e Valentina D'Orso del M5s

Giorgio Mulè di Forza Italia

Giorgia Meloni leader di Fdi

Giuseppe Provenzano vicesegretario Pd. Nel collegio Sicilia 1 P02 sono stati eletti:

Ida Carmina del M5s,

Davide Faraone di Italia Viva- Azione,

Carolina Varchi di Fdi

Annalisa Tardino della Lega.

Nel collegio Sicilia 2 P01 sono stati eletti:

Angela Raffa del M5s

Maurizio Leo di Fdi

Stefania Marino del Pd. Nel collegio Sicilia 2 P02 sempre per la Camera risultano eletti:

Luciano Cantone del M5s

Giuseppe Castiglione di Italia viva- Azione

la leader di Fdi Giorgia Meloni

Antonino Minardo della Lega

Matilde Siracusano di Forza Italia.

Nel collegio Sicilia 2 P03 sono stati eletti:

Filippo Scerra del M5s

Luca Cannata di Fdi

il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo.



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare