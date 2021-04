Cronaca 102

Sicilia, dati falsi sull'epidemia. Zambuto: "Maria Letizia Di Liberti sospesa dalla data della misura cautelare"

Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto. La dirigente si trova ai domiciliari

Redazione

01 Aprile 2021 16:54

«La dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, con decorrenza dalla data della misura cautelare che la riguarda, è obbligatoriamente sospesa dal servizio in applicazione delle vigenti disposizioni (art 55 dlgs 165/2001 e ccrl). Il provvedimento, unitamente all’avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l’ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici». Lo dichiara in una nota l’assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto.



«La dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, con decorrenza dalla data della misura cautelare che la riguarda, è obbligatoriamente sospesa dal servizio in applicazione delle vigenti disposizioni (art 55 dlgs 165/2001 e ccrl). Il provvedimento, unitamente all'avvio del procedimento disciplinare, sarà adottato quando sarà notificata l'ordinanza che, ad oggi, non è stata trasmessa agli uffici». Lo dichiara in una nota l'assessore regionale alla Funzione pubblica, Marco Zambuto.

Ti potrebbero interessare