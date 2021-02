Eventi 168

"Sicilia, cornice di senso", al via al Ruggero Settimo di Caltanissetta la quinta edizione del concorso letterario

La scadenza per l’invio delle richieste è prevista per il 24 febbraio, mentre la prova, che si tiene nelle scuole di appartenenza, si terrà il 3 marzo

Redazione

15 Febbraio 2021 11:46

È ai nastri di partenza la quinta edizione del concorso “Sicilia, cornice di senso”, che il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” bandisce per le scuole secondarie di secondo grado in Italia e all’estero, per gli alunni del secondo biennio e del quinto anno.Il concorso ha come obiettivo quello di favorire la scrittura creativa, partendo da uno spunto visivo di grande qualità che ha come obiettivo quello di raccontare una Sicilia inedita e ricca di suggestioni, che offre “cornice di senso” a narrazioni che gli studenti creano in assoluta libertà.

Il concorso è stato pensato cinque anni fa con due differenti sezioni, per gli studenti interni e per i giovani delle altre scuole che intendano partecipare, ed è cresciuto nel tempo, estendendosi anche alle scuole italiane all’estero, proprio perché si è intercettata una richiesta di partecipazione nel tempo sempre più vasta.

La scadenza per l’invio delle richieste è prevista per il 24 febbraio, mentre la prova, che si tiene nelle scuole di appartenenza, si terrà il 3 marzo.

È previsto un premio in denaro a seconda della sezione (interna, esterna, per le scuole estere), offerto dallo sponsor (BBCC Toniolo di San Cataldo), nonché dalla famiglia Collerone, in memoria di Filippo A. M. L’iniziativa ha acnhe il supporto della Casa Editrice Lussografica.

Partner dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Università Kore di Enna, il Comune di Caltanissetta e la casa editrice Sellerio (un rappresentante della quale è in giuria d’eccellenza per l’attribuzione del premio), sono l’associazione Sicilia, dunque penso e l’Associazione Ex Allievi del “R. Settimo. La locandina del premio è, per gentile concessione del pittore Michelangelo Lacagnina, un’immagine iconica realizzata dall’artista nel 2003: “Il fidanzamento”, che reca in sé tutta la freschezza e i colori della nostra terra.

I dieci finalisti e il vincitore della sezione riservata alle scuole estere saranno invitati a

Caltanissetta, assieme ai rispettivi docenti accompagnatori, per partecipare alla fase finale che si

svolgerà nella seconda metà di maggio 2021.

La pandemia non ha fermato il concorso che vuole proporre agli studenti, provati dalla prolungata assenza fra i banchi, la sfida di liberare ugualmente la fantasia, mettendosi alla prova e sperimentando tutte le possibilità espressive.



