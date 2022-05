Attualita 382

Sicilia, concorso Centri per l'impiego: il 20 maggio sessione unica per funzionari di controllo di gestione

L'area concorsuale è stata allestita nell'area concorsuale allestita con le Tendostrutture in via Lanza di Scalea nei pressi del centro commerciale

Redazione

Procedono le prove scritte digitali per gli aspiranti funzionari di controllo di gestione ed economico finanziari per il concorso pubblico degli 88 nuovi addetti al Ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale. Unica sessione scritta a Palermo per i due profili con i test in programma il 20 maggio nell'area concorsuale allestita con le Tendostrutture in via Lanza di Scalea nei pressi del centro commerciale.

Nell' unica sessione di mattina 1282 candidati svolgeranno alle 10 la prova scritta digitale per il reclutamento a tempo indeterminato di 5 funzionari di controllo di gestione. Alle 15, invece, sarà il turno dei 1872 aspiranti funzionari economico finanziari: 18 i posti a concorso. Ad assistere i candidati nell'area concorsuale un centinaio di addetti fra il personale di accoglienza e vigilanza. La prova scritta in modalità digitale consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla sulle materie d'esame da volgere nel tempo di 60 minuti.

In calendario anche le prove scritte per gli 8 funzionari amministrativi (17 maggio), i 22 funzionari avvocati (18 maggio), e i 24 funzionari tecnici (19 maggio) sempre a Palermo all'interno della Tendostruttura. Da definire la data per la selezione dei funzionari dei sistemi informativi e delle tecnologie. L'avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana ai seguenti link per i funzionari di controllo di gestione e per i funzionari economico finanziari e sul sito del Formez.



