Attualita 327

Sicilia, concorso Centri per l'impiego: il 19 maggio test per la selezione dei 24 funzionari tecnici

La prova scritta consisterà in un test digitale di 60 domande a risposta multipla sulle materie d'esame

Redazione

04 Maggio 2022 12:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sicilia-concorso-centri-per-limpiego-il-19-maggio-test-per-la-selezione-dei-24-funzionari-tecnici Copia Link Condividi Notizia

Prove scritte fissate il 19 maggio per il reclutamento dei 24 funzionari tecnici nell'ambito del concorso per gli 88 funzionari del ricambio generazionale della Regione Siciliana. La prova scritta per i funzionari tecnici (ambiti: tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio e pianificazione e assetto territoriale) consisterà in un test digitale di 60 domande a risposta multipla sulle materie d'esame, da risolvere in 60 minuti, e si svolgerà unicamente il giorno 19 maggio 2022, in due sessioni alle ore 10 e alle 15, nella Tendostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea a Palermo.

Precedentemente sono state calendarizzate le prove scritte per gli 8 funzionari amministrativi (17 maggio) e i 22 funzionari avvocati (18 maggio) sempre a Palermo nell'area concorsuale di via Lanza di Scalea che occupa 11mila metri quadrati, in cui sono stati allestiti sei padiglioni tendostrutture in grado di ospitare fino a 2500 candidati e prestano servizio 177 persone fra vigilanza, check-in e personale tecnico.

A seguire, in via di definizione, le prove per i restanti profili a completamento del fabbisogno: funzionario di controllo di gestione, funzionario economico finanziario e funzionario dei sistemi informativi e delle tecnologie.

L'avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana al seguente LINK.



Prove scritte fissate il 19 maggio per il reclutamento dei 24 funzionari tecnici nell'ambito del concorso per gli 88 funzionari del ricambio generazionale della Regione Siciliana. La prova scritta per i funzionari tecnici (ambiti: tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio e pianificazione e assetto territoriale) consisterà in un test digitale di 60 domande a risposta multipla sulle materie d'esame, da risolvere in 60 minuti, e si svolgerà unicamente il giorno 19 maggio 2022, in due sessioni alle ore 10 e alle 15, nella Tendostruttura di Via Giuseppe Lanza di Scalea a Palermo. Precedentemente sono state calendarizzate le prove scritte per gli 8 funzionari amministrativi (17 maggio) e i 22 funzionari avvocati (18 maggio) sempre a Palermo nell'area concorsuale di via Lanza di Scalea che occupa 11mila metri quadrati, in cui sono stati allestiti sei padiglioni tendostrutture in grado di ospitare fino a 2500 candidati e prestano servizio 177 persone fra vigilanza, check-in e personale tecnico.

A seguire, in via di definizione, le prove per i restanti profili a completamento del fabbisogno: funzionario di controllo di gestione, funzionario economico finanziario e funzionario dei sistemi informativi e delle tecnologie.

L'avviso e il calendario sono pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana al seguente LINK.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare