Sicilia, Anas: sulla A19 limitazioni allo svincolo di Bagheria per interventi su conduttura idraulica

Venerdì 26 agosto, tra le ore 8:00 e le 19:00 chiusa la rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania

Redazione

Nella giornata venerdì 26 agosto, l’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo Spa dovrà eseguire un intervento di manutenzione su una conduttura idraulica nelle adiacenze dello svincolo di Bagheria, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Per consentire lo svolgimento delle attività, dalle 8:00 alle 19:00 sarà temporaneamente chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Catania e diretti a Bagheria, che dovranno quindi uscire al precedente svincolo di Casteldaccia e raggiungere Bagheria percorrendo la statale 113.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Anas ricorda inoltre l’elevato rischio incendi: “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”.



