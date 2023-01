Sicilia, Anas: chiusure notturne in A19 per lavori ad impianti tecnologici

Le attività sono previste a partire da lunedì 9 gennaio fino al venerdì 13 gennaio: la strada statale 113 "Settentrionale Sicula" sarà la strada alternativa

La prossima settimana, per consentire l’esecuzione di lavori agli impianti tecnologici lungo la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19, si darà corso a chiusure notturne in fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo. Nel dettaglio, nelle notti comprese tra lunedì 9 e mercoledì 11 gennaio, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Villabate e Bagheria. Nelle notti comprese tra mercoledì 11 e venerdì 13, invece, l’autostrada sarà chiusa tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Trabia. In entrambi i casi, l’itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.



